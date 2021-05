Consiglio comunale, giovedì nuova riunione in modalità 'videoconferenza'

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per giovedì 13 maggio alle ore 10 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 11.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 58 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133 – Adozione variante di destinazione urbanistica fg. 7 p.lla 4370 – Parcheggio multipiano in via Montegrappa

2. Art. 58 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133 – Adozione variante di destinazione urbanistica fg. 7 p.lla 197 – Edificio in via Enrico Toti.

3. Alienazione di porzione di terreno in via Sterparo – ditta Gennaro Luciano – Provvedimenti

4. Alienazione relitto stradale tra via Bachelet e torrente Buonanotte - Provvedimenti

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.