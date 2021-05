Vaccinazioni a domicilio per anziani e fragili, in campo il team sanitario dei Carabinieri

Nel corso del tavolo interistituzionale Salus et Spes istituito dalla Prefettura di Chieti è emersa l’esigenza, rappresentata da alcuni sindaci del territorio, dell’impossibilità di procedere a vaccinazioni a domicilio in favore di utenti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), attesa l’indisponibilità di Medici di base.

Recepita l’esigenza, l’Arma ha proposto la disponibilità all’impiego del proprio team sanitario, quotidianamente impegnato a Vasto nell’ambito dell’Operazione

Igea per il testing con tampone molecolare presso il Drive Through Difesa allestito dal mese di gennaio 2021 in Via Don Lorenzo Milani, nelle vicinanze del palazzetto dello sport.

Il personale medico e infermieristico dell’Arma, tra l’altro impegnato nell’arco pomeridiano anche presso il PalaBCC di Vasto per concorrere con la Asl per l’effettuazione dei vaccini, ha così iniziato, in concorso con l’Arma territoriale, nel pomeriggio di venerdì 7 maggio a recarsi presso le abitazioni di pazienti ultraottantenni intrasportabili nel Comune di Cupello.

All’iniziativa, che non va ad interferire con l’esecuzione di tamponi molecolari, hanno collaborato volontari della Croce Rossa Italiana. Il contributo dell’Arma potrebbe riguardare anche altri Comuni della Provincia di Chieti laddove vi siano esigenze analoghe.