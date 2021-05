Webinar per l'entrata del Parco Maiella nella rete Geoparchi Unesco

Nell'anno dello storico ingresso del Parco Maiella nella Rete Geoparchi Mondiali Unesco, la Regione Abruzzo alla Bit 2021 non poteva non dedicare un evento al riconoscimento che rappresenta uno stimolo straordinario per il turismo sostenibile. Oggi, 13 maggio, alle ore 15 è previsto sulla piattaforma abruzzese alla Bit un webinar dal titolo "Il Parco Maiella diventa Geoparco Unesco", che vedrà l'intervento dei vertici del Parco nazionale e di geologi che spiegheranno il significato dell'entrata dell'area protetta nella Rete mondiale Unesco. La nuova collocazione del Parco Maiella porterà sicuramente benefici a livello di sviluppo sostenibile delle comunità locali e permetterà al nuovo Geoparco di collaborare con oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo. Il riconoscimento è stato possibile grazie all'elevata geodiversità del territorio in termini di geositi che il Geoparco Maiella può vantare, in tutto 95 di cui almeno 22 hanno valore internazionale.

In questo senso, il webinar avrà un doppio percorso, scientifico sull'esame del territorio dell'area protetta e della sue peculiarità che hanno convinto l'Unesco a far entrare il Parco Maiella nella Rete mondiale; turistico sui risvolti che ci saranno sull'intera regione in ragione di questa nuova esperienza a livello mondiale. Si tratta, senza dubbio, di una grande opportunità che servirà a rafforzare il brand turistico dell'Abruzzo come regione dal territorio sostenibile sul quale poi si calano gli asset della promozione turistica, quali il turismo lento, quello dei borghi e dei paesaggi, quello del cicloturismo e della montagna amica e accogliente. Al webinar prenderanno parte: Lucio Zazzara, presidente dell'Ente Parco, Luciano Di Martino, direttore dell'Ente Parco, Silvano Agostini, geologo, già Soprintendenza Abap Chieti-Pescara, Adele Garzarella e Violetta De Luca, geologi dell'Ordine dei geologi della Regione Abruzzo.

È possibile assistere al webinar sul canale YourAbruzzo di Youtube, su visit.abruzzo di Facebook e sulla piattaforma della Regione Abruzzo su Bit2021 all'indirizzo https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/evento-dettaglio/112-il-parco-nazionale-della-maiella-diventa-geoparco-unesco.