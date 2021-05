Grazie mille Mario! Una bella storia di generosità

Oggi vi raccontiamo una bella storia, colma di solidarietà e generosità. In questo mondo, a volte spietato e crudele, ci dimentichiamo l’esistenza di sentimenti umani come la fratellanza e l’altruismo.

La vicenda che giunge alla nostra redazione ce la racconta il signor Pardo Antonio Milano. Ieri pomeriggio era in compagnia della moglie a San Salvo marina. La loro auto era parcheggiata sul lungomare. Ripartendo si sono resi conto che il borsello di Antonio era rimasto sul tettuccio ma con l’auto in cammino è andato perso. All’interno del borsellino erano contenuti tutti i suoi effetti personali, tra cui circa 200 euro in contanti, il cellulare, le chiavi e i documenti più importanti.

I coniugi, in preda allo sconforto e alla disperazione, provano a chiamare il numero di telefono rimasto nel borsello e con grande sorpresa ricevono la sperata risposta. Qualcuno lo ha trovato. Dall’altro capo del telefono c’è Mario, umile fruttivendolo nel centro di San Salvo. A rinvenire il borsellino è stato il suocero di Mario che in seguito lo ha consegnato al genero.

Oggi Antonio lo ringrazia infinitamente e con commozione, com’è comprensibile che sia. Mario e il suocero non hanno voluto ricompense e questo accresce ancora di più il valore della solidarietà, cosa non da poco.