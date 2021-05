Il passaggio del Giro d’Italia tra Vasto e San Salvo

Quest’anno San Salvo non è stata città di tappa. Non abbiamo visto partenze o arrivi, non abbiamo festeggiato, ma abbiamo assistito comunque a un breve passaggio degli sportivi lungo la SS 16. Intorno alle 17, infatti, con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, la carovana rosa ha percorso il tratto di strada statale tra Vasto e San Salvo.

La settima tappa del giro d’italia ha visto i ciclisti pedalare per 158 km da Notaresco a Termoli, il primo a tagliare il traguardo nella città molisana è stato il velocista venticinquenne Caleb Ewan.

Un discreto pubblico ha assistito al passaggio della corsa rosa incitando e sostenendo gli sportivi preferiti.