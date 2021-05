Chiusure autostradali notturne. Alcuni tratti di A14 e A24 interdetti al traffico

Continuano i lavori e i cantieri su alcuni tratti delle autostrade abruzzesi. In particolare le prossime notti ci saranno chiusure riguardanti la A14 e la A24.

Per quanto riguarda la A14, per consentire l'esecuzione della seconda fase delle indagini per i lavori di manutenzione idraulica in corrispondenza degli imbocchi della galleria "Solagne", nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 maggio dalle 22 alle 6, è chiuso il tratto tra Atri/Pineto e Pescara nord in entrambe le direzioni. Inaccessibili anche le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est". Si consiglia verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri/Pineto, si percorrere la SS16 e rientrare in autostrada alla stazione di Pescara nord. Nel tratto verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita di Pescara nord è consigliabile proseguire sulla SS16 fino ad Atri/Pineto.

Le altre chiusure riguardano la A24. Strada dei Parchi informa che a causa di lavori di manutenzione, dalle 22 del 17, 18 e 19 maggio fino alle ore 6 dei giorni successivi, è interdetta al traffico la rampa di uscita dello svincolo Val Vomano/Roseto di A24 per chi proviene da Teramo. Si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria tramite gli svincoli di Teramo ovest o Basciano. Sempre Strada dei Parchi avvisa che a causa di verifiche urgenti, dalle ore 22 del 17,18, 19, 20 e 21 maggio alle ore 6 dei successivi giorni, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo di Vicovaro/Mandela e quello di Carsoli in entrambe le direzioni. Può essere percorsa la SS5 Tiburtina/Valeria. In prossimità dello svincolo di Tornimparte, a causa di interventi di adeguamento sismico della carreggiata est del viadotto Sant'Onofrio, al km84+950, fino alle ore 24 del 31 agosto è chiusa al traffico la rampa che collega il casello di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24. Di conseguenza è vietato il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria ed è chiusa al traffico (a chi proviene da L'Aquila/Teramo e si dirige verso Tornimparte o Campo Felice) anche la rampa di uscita della carreggiata ovest dell'A24. Nel periodo indicato la circolazione autostradale continua ad essere garantita nei due sensi di marcia con deviazione su una rampa. In ultimo Strada dei Parchi avvisa anche della chiusura prolungata della galleria Roviano, sulla Roma-L'Aquila dal chilometro 41,355 al chilometro 42,052. Provvedimento preso per consentire verifiche all'infrastruttura ed eliminare dei difetti che secondo la concessionaria Sdp sono riconducibili alla costruzione dell'opera. La circolazione è garantita in entrambe le direzioni su un'unica carreggiata.