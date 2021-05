Da lunedì prenotazioni aperte per i vaccini agli over 40

La campagna vaccinale prosegue e da lunedì 17 maggio verranno aperte le prenotazioni anche agli over 40.

Il via libera arriva dall'Unità di crisi regionale che insieme all'assessore alla sanità, Nicoletta Verì, accoglie l'invito lanciato dal commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. L'Abruzzo è in grado di recepire la proposta nazionale che il generale ha inviato a tutte le Regioni.

Dunque dal prossimo lunedì tutti i nati fino al 1981 potranno prenotare il vaccino mentre si inizia con la somministrazione delle prime dosi agli over 50.