Collegamenti aerei in ripresa. Attiva la tratta Pescara-Catania

Raggiungere le isole maggiori sarà di nuovo semplice. Da oggi, sabato 15 maggio, ripartono i voli in partenza dall'aeroporto di Pescara verso Catania grazie a Volotea. In alta stagione i voli raggiungeranno fino a tre frequenze a settimana e in calendario c'è il riavvio anche delle rotte verso Palermo, Olbia e Cagliari con due voli a settimana.

Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea commenta: "Siamo felici di poter riattivare i nostri collegamenti presso lo scalo di Pescara. Per la stagione estiva, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri numerose opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico".

Mentre Enrico Paolini, presidente Saga (società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo) aggiunge: "La riattivazione da parte di Volotea dei collegamenti aerei tra Pescara e Catania, Palermo, Olbia e Cagliari si inserisce in un contesto molto importante per il nostro scalo, che propone per la stagione estiva 2021 un ricco ventaglio di rotte".