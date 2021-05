La querelle sul forno crematorio non interessa particolarmente il popolo Sansalvese

Riceviamo e pubblichiamo: Parte la " lotta" la battaglia sul social! La politica è in fervore, l'opinione pubblica va indirizzata! In realtà come diceva Celentano "il Popolo è Rock, la Politica lenta", a mio avviso il popolo dei Sansalvesi è pronto a subire come spesso accade, spesso neanche rendendosi conto e forse questa volta ancora di più si rende conto che è solo una bagarre, al netto delle parole già spese da entrambe le parti.