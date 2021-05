Completate le vaccinazioni a domicilio di anziani e fragili: "Missione compiuta"

“Missione compiuta. Sono state completate le vaccinazioni a domicilio delle 140 persone indicate dalla Asl. Ringrazio i medici Erminio Cardarella e Silvia

Del Plavignano e il personale infermieristico che si sono recati a vaccinare direttamente nelle case dei sansalvesi più fragili e gli anziani”.

A segnalarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a conclusione delle vaccinazioni domiciliari di quanti sono stati assistiti a casa per ricevere il vaccino anti

Covid 19.

“Ma ora dobbiamo sollecitare gli over 70 e over 60 di iscriversi alla piattaforma di Poste Italiane. Solo con la copertura di un maggior numero di cittadini – conclude il sindaco Magnacca – si potranno ridurre drasticamente i casi di contagio. Del resto, i numeri in diminuzione in questi ultimi giorni lo dimostrano e anche la conseguente riduzione dei tassi di ospedalizzazione con i ricoveri in calo nei reparti di terapia intensiva e di quelli ordinari”.