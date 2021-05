Addio a Franco Battiato: nel 2002 cantò allo Stadio Davide Bucci di San Salvo

Si è spento, all'età di 76 anni, Franco Battiato, autentica leggenda della musirca italiana.

Il cantautore siciliano combatteva da tempo contro la malattia, sebbene nel 2019 sembrasse in ripresa. E' morto stamani, martedì 18 maggio, nella sua residenza di Milo, in Sicilia, notizia confermata dalla famiglia che ha annunciato i funerali in forma privata.

Battiato, nato a Ionia, in provincia di Catania, il 23 marzo 1945, è stato "un artista eclettico, capace di spaziare, di rinnovarsi e sperimentare senza sosta per tutta la sua carriera - si legge su lascimmiapensa.com -. Impossibile inquadrarlo in un unico genere: dal pop al prog rock, dalla musica sperimentale fino al cantautorato, dall’elettronica alla lirica, Franco Battiato ha scritto pagine indelebili della musica italiana e non solo".

Nell'estate del 2002 Battiato cantò allo Stadio Davide Bucci di San Salvo, in un concerto organizzato nell'ambito della rassegna 'Cammini Europei'.

Vent'anni prima, nell'agosto del 1982, fu allo Stadio Aragona di Vasto.