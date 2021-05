"La pista ciclopedonale di via Grasceta è una realtà apprezzata a servizio di tutta la città"

“La pista ciclopedonale di via Grasceta, che collega il centro urbano a San Salvo Marina, è una indiscutibile realtà a servizio di tutta la Città. Lo dimostra il gran numero di ciclisti, di atleti e di semplici cittadini che la utilizzano per delle salutari passeggiate e che è stata ampiamente apprezzata migliorando la qualità della vita delle persone. Il Comune di San Salvo è stato tra i primi in Abruzzo a realizzare la pista cosiddetta ‘a pettine’. Abbiamo avuto ragione nel sostenere la realizzazione e nella scelta del tracciato e si deve proseguire in questa direzione di mobilità sostenibile che ci ha consentito di conseguire il riconoscimento delle bike smile”.

E’ la dichiarazione del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel constatare come e quanto sia frequentata la pista di via Grasceta e di come i sansalvesi abbiamo apprezzato questo intervento.

“Ancora oggi – aggiunge – avverto l’obbligo di ringraziare i sindaci di Vasto e di Cupello, che dietro nostra proposta, hanno firmato la liberatoria del progetto del Patto territoriale Trigno Sinello, che individuava a ridosso del torrente Buonanotte il percorso naturalistico favorendo la più funzionale realizzazione della pista ciclabile”.

Da evidenziare che il Comune di San Salvo è in attesa che la Società Autostradale spa riassegni l’appalto per la messa in sicurezza del sovrappasso dell’A14 di via Grasceta. “Stiamo aspettando la definizione delle procedure di appalto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini – per la messa in sicurezza con l’installazione delle barriere in acciaio con la posa di guardrail rispondenti alle nuove normative relativa ai ponti autostradali”.