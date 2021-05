La sostenibilità si fa strada in Abruzzo: Anas all’ascolto dei territori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì 20 maggio, alle ore 15 si terrà l’evento on line “La sostenibilità si fa strada in Abruzzo”.

Il webinar, che sarà moderato da Luca Prosperi, Responsabile sede regionale Ansa Abruzzo, affronterà il legame tra infrastrutture stradali, sostenibilità e territorio, e vedrà la partecipazione di istituzioni locali e di esperti in materia.

La sostenibilità si fa strada in Abruzzo è il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Anas all’ascolto dei territori”, che verranno realizzati con la media partnership dell’Agenzia Ansa, con l’obiettivo di illustrare in maniera organica l'impatto delle attività di Anas in termini economici, sociali, ambientali e culturali, e di creare un momento strutturato di confronto e dialogo con gli stakeholder del territorio.

Sarà possibile seguire l’evento su Ansa.it alla pagina https://www.ansa.it/abruzzo e sui canali social Facebook e Youtube di Anas.