Menichelli a Furci: "Mettiamoci tutti sotto la Protezione del Beato Angelo protettore di questa comunita' "

Si sono conclusi a Furci i festeggiamenti in onore dei Miracoli del Beato Angelo e di San Nicola. Con la preghiera del Santo rosario a cui è seguita la celebrazione eucaristica sono iniziati, sabato 8 maggio 2021, i festeggiamenti religiosi.

Nel pomeriggio alle ore 18:30 è iniziato il Novenario in Santuario. Domenica 16 maggio 2021, alle ore 11:30 e alle ore 18:30, sono state celebrate le Sante Messe, l'ultima davanti la Casa del Beato Angelo. In conclusione tutta la comunità parrocchiale ha ringraziato Dio per i doni e per i Miracoli effettuati dal Beato Angelo e San Nicola.

Lunedì 17 maggio 2021 alle ore 8:00 i festeggiamenti sono stati aperti con i fuochi pirotecnici. Alle ore 9:00 c'è stata la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale in cui sono state benedette le arance. Alle ore 11:00 c'è stato il Solenne Pontificale presieduta da Sua Em.Rev. Cardinale Edoardo Menichelli, che durante l'omelia ha così esortato i fedeli: "Mettiamoci tutti sotto la Protezione del Beato Angelo protettore di questa comunità. Ho provato sempre una forte commozione nel Beato Angelo, la cui figura va imitata nella nostra vita quotidiana come segno di amore e di fede per seguire Cristo in tutto e per tutto". Menichelli ha concluso la celebrazione della Santa Messa aggiungendo: "Ogniuno di noi si deve rispecchiare nella parola di Dio e le regole di Dio nostro Padre sono valide per tutti i veri cristiani frequentanti la Chiesa di Dio".

Dopo la Santa Messa, le statue di San Nicola e del Beato Angelo sono state caricate a bordo di un furgone addobbato a festa ed ha percorso le strade cittadine portando a tutti gli abitanti di Furci la Solenne benedizione di San Nicola e del Beato Angelo. Il rientro in chiesa è stato accompagnato dallo sparo pirotecnico.