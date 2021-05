Il grazie del Parroco e Rettore del Santuario del Beato Angelo, don Angelo Di Prinzio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ringrazio il Signore per questo giorno di grazia,nel ricordare la festa dei Miracoli del Beato Angelo e di San Nicola. Un altro grazie al Cardinale Edoardo Menichelli per la sua presenza e per le sue parole piene di Spirito Santo. Che il Beato Angelo e San Nicola ci aiutano a incarnare nella nostra vita la volontà di Dio".

Don Angelo Di Prinzio.