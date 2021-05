La rabbia degli operai: vogliamo più sicurezza

A San Salvo Marina ieri notte tra l' 01:00 e le 03:00, nel terminal di piazzale Arafat, si è verificato il furto di due auto, un'Alfa Romeo Giulietta da poco acquistata, e una Fiat 500 L. I proprietari sono due operai molisani che lavorando a Val di Sangro presso la Fca Plastics Unit e presso la Honda, si recano sul posto di lavoro tramite gli Autoservizi Cerella lasciando le proprie auto proprio nel piazzale Arafat.

Oltre la delusione e la rabbia dei due proprietari si alza anche la rabbia e la preoccupazione dei loro colleghi:

Non è la prima volta che accade, è già successo altre volte. Anche se molisani ci piace molto San salvo, ma ci chiediamo perché in quel punto non si possa usufruire di un servizio di videosorveglianza, dato che molte persone come noi lasciano le proprie auto lì. Non vogliamo andare a lavoro con la preoccupazione di non ritrovarle. È successo a dei miei colleghi, ma poteva accadere a me o a chiunque di noi.

Possibile che si facciano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche e non si pensi ad un servizio di videosorveglianza?