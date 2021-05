Più sicurezza sulla Statale 16: "D'estate dirottare i Tir sull'autostrada A14"

E' stata votata favorevolmente la risoluzione in Consiglio regionale a firma di Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) avente ad oggetto la questione sicurezza sul tratto Ortona-Vasto Sud-San Salvo della Statale 16 Adriatica.

L’obiettivo del documento è quello di ottenere un nuovo impegno formale da parte della Regione Abruzzo ad "interloquire con gli enti preposti affinché i mezzi pesanti siano deviati sull’omologo tratto di A14, nell’ottica di decongestionare il traffico sulla strada statale".

“La strada – spiega il consigliere Smargiassi – come ogni stagione estiva fa registrare incrementi esponenziali di traffico: un elevato aumento del flusso veicolare, amplificato soprattutto dai turisti e avventori che percorrono la statale e sostano ai margini delle carreggiate per raggiungere le diverse spiagge presenti nella zona su cui incide la Costa dei Trabocchi. Questo comporta che un tratto, massicciamente percorso da Tir, veda anche l’aumentare degli attraversamenti stradali da parte dei turisti per raggiungere le vie d’accesso alla spiaggia interessata. Una commistione di eventi potenzialmente pericolosa.

Ho deciso pertanto di riportare all’attenzione del Consiglio regionale la problematica, proponendo di dirottare tutti i mezzi pesanti nel vicino tratto di A14 e anche rinnovando l’invito ad intensificare i controlli per scongiurare e vietare il parcheggio selvaggio in corrispondenza con gli accessi alla spiaggia. Mi auguro che la Giunta si impegni per contingentare i tempi tecnici per risolvere questo problema. La Costa dei Trabocchi, soprattutto in questa estate dove il turismo nei confini italiani sarà prevalente, rappresenta una importante risorsa per tutto il territorio. È necessario quindi lavorare per tempo per garantire sicurezza ai turisti e a tutti i residenti che transitano sulla Statale 16”.