Le acque che bagnano il lido di San Salvo sono eccellenti

“Le acque che bagnano la spiaggia di San Salvo sono eccellenti. Ne abbiamo avuto conferma questa mattina nel leggere il risultato delle analisi microbiologiche e tossicologiche effettuate dall’Arta sui prelievi effettuati lo scorso 18 maggio. Dati in linea con quelli precedenti dello scorso 20 aprile e che interpreto di buon auspicio per la stagione estiva”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco dopo la lettura dei dati ricevuti dall’Arta di Pescara in merito ai risultati dei prelievi effettuati nei giorni scorsi nei tre punti prefissati per la verifica dello stato di balneabilità della costa abruzzese e ricadenti sul litorale di San Salvo.

“E’ una buona notizia che comunico alla mia Città, ai turisti che aspettiamo a braccia aperte e a quanti traggono il loro reddito dalle attività connesse al turismo. Un buon viatico dopo la pandemia per ripartire tutti assieme” conclude il sindaco Tiziana Magnacca.