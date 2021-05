Torneranno i mercatini, le manifestazioni e le rassegne musicali a San Salvo Marina

Ieri, 20 maggio, la Giunta comunale di San Salvo ha deliberato l'affidamento dell'organizzazione e della realizzazione del mercato, manifestazioni/eventi nonchè le rassegne musicali per la stagione estiva 2021. Per il 18° anno di fila, il tratto da P.le C. Colombo a Piazza Gramsci, sarà interessato all'evento trattasi di una manifestazione commerciale, culturale e musicale finalizzato soprattutto a scambi culturali tra arte popolare e musica. Il periodo va presumibilmente dal 16 Luglio al 31 Agosto 2021, come già svolto negli anni precedenti, che sta diventando una ricorrenza e tradizione di anno in anno portando il successo tra gli espositori e acquirenti. Proprio per questo è in atto un bando sull'affidamento e la realizzazione che interesserà un'area ampia Mq 1120 con la presenza di circa 70 gazebo o casette di legno. Per gli amanti di mercati di strada e di oggetti dell’artigianato locale, nazionale e internazionale quali: tessuti, ceramiche, terracotta, lavori in legno, strumenti musicali, bigiotteria e tanti altri prodotti sarà un evento da non farsi sfuggire.