Statua e Reliquia di Santa Rita,grande sorpresa per don Beniamino Di Renzo

"La vita e' come una grande sorpresa che va scoperta giorno dopo giorno,e attimo dopo attimo.Le belle sorprese solitamente procurano un grande senso di gioia".Per alimentare questa giornata piena di gioia,oggi sabato 22 maggio 2021,alla vigilia del compleanno del parroco don Beniamino Di Renzo,una famiglia sansalvese particolarmente devota a Santa Rita cui hanno anche organizzato dei pullman per Santa Rita da Cascia ha fatto dono alla parrocchia di San Nicola di una statua di Santa Rita.Alcuni giovani di Azione Cattolica della medesima parrocchia hanno invece regalato al parroco una reliquia della Santa dell'impossibile.Doni inaspettati per il parroco don Bencamino Di Renzo che subito dopo la preghiera del Santo Rosario sul momento di benedire le rose in onore di una santa a cui egli e' particolarmente devoto,si e' visto,arrivare la statua portata da alcuni giovani e giovanissimi di Azione Cattolica.Per le mani di Florin Rossi e' stata donata al sacerdote la Santa reliquia.Il sacerdote ha cosi' benedetto ,con grande emozione,oltre alle rose anche la statua e la reliquia di Santa Rita.

Successivamente,due ragazzi Andrea e Giuseppe hanno reso ancora piu' toccante la sorpresa intonando un canto dedicato a Santa Rita.I Giovani e giovanissimi di Azione Cattolica sono riusciti a sorprendere e far commuovere tutti i fedeli presenti e a quanti si sono collegati tramite la direttaFacebook dalla pagina della parrocchia.Un signore,successivamente alla conclusione delle Lodi Mattutine si e' avviciato al parroco ed ha affermato:"Ho settantacinque anni e mai come oggi mi sono emozionato così profondamente".I santi ci ricordano costantemente che tutti siamo chiamati a una santita' che non e' per niente scontata o semplice,ma va cucita addosso sul nostro pellegrinaggio,sulla vita.Il richiamo alla devozione a Santa Rita avviene anche attraverso questi segni tangibili e visibili cui vogliono aprire un varco nei cuori di tutti i fedeli che si imbattono a divenire occasione di sprono in questa direzione.