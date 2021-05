Festeggiando il compleanno di don Beniamino Di Renzo

Ieri, domenica 23 maggio, festeggiamenti della comunità di San Nicola per il compleanno del parroco don Beniamino Di Renzo.

I feseggiamenti sono stati aperti con la recita del Santo Rosario a cui hanno fatto seguito le Lodi Mattuttine. Una volta all'esterno della chiesa tutti i giovanissimi di Azione Cattolica hanno portato per il loro "Don Bengy" dei simpatici striscioni delle bellissime frasi, che una volta eseguita la foto di rito, sono stati attaccati davanti la chiesa. Subito dopo alle ore 11:00 c'è stata la celebrazione della Santa Messa.

Nel pomeriggio,alle ore 16:30,in piazza San Nicola i giovani e giovanissimi di Azione Cattolica uniti al resto della comunità parrocchiale hanno dato vita ad una "scacchiera umana", gioco molto apprezzato e condiviso. Per questo pomeriggio di festa ma soprattutto di gioia non è mancata la musica di DJ Lorenzo e tutto si e' svolto in ossequio delle normative vigenti anti Covid-19.

Subito dopo la celebrazione della Santa Messa per il giorno di Pentecoste, una ragazza di Azione Cattolica, Serena D'Alessandro, ha letto per don Beniamino una bellissima lettera a nome di tutto il gruppo. Subito dopo la lettura di questa breve ma intensa lettera, il parroco ha finto di spegnere 37 candeline rappresentate da 37 palloncini poi volati in cielo. Il coro parrocchiale ha quindi intonato qualche canto di buon compleanno e il parroco ha scartato il regalo consistente in una bellissima macchinetta per il caffè. Infine, c'è stata la consegna ad ogni fedele i dolci a forma di cuore.