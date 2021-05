Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra a Palazzo d'Avalos

Venerdì 28 maggio, alle ore 18, presso i Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos a Vasto, avrà luogo la decima edizione del convegno sulla “Sicurezza e legalità nel territorio Vastese” per discutere, approfondire e analizzare la tematica alla presenza di numerose autorità civili e militari.

L’incontro avrà come ospiti e relatori il Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Senatore Nicola Morra, il Procuratore Capo della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, il Presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, e il Presidente dell’Ordine Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta.

L’incontro, organizzato da Christian Lalla (di Spindoctoring) in compartecipazione con il Municipio della Città del Vasto e con il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Rotary Club Vasto, Ordine degli Avvocati di Vasto e Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, sarà "l’occasione - si legge in una nota - per conoscere i dati relativi allo studio sulla percezione della sicurezza e della legalità nel territorio vastese nel corso dell’ultimo anno".

I posti sono limitati a 120 per il rispetto delle normative anti Covid, pertanto è possibile accedere ai Giardini fino a esaurimento posti lasciando all’ingresso i propri contatti e previa misurazione della temperatura.

Per maggiori informazioni o prenotazione del posto è possibile scrivere a info@spindoctoring.it oppure scrivendo un messaggio sms al 328.4895721

indicando nome, cognome e data di nascita.