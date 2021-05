San Salvo, comunità colpita al cuore per il doloroso addio al dottor Roberto Festa

Una comunità in lutto, quella sansalvese, per il doloroso e tragico distacco dal dottor Roberto Festa, stimato ed apprezzato pediatra, morto ieri pomeriggio a seguito dell'investimento in bici avvenuto sulla Statale 16, mentre attraversava il passaggio tra via Grasceta e via Paolucci alla Marina.

Innumerevoli le testimonianze di affetto e di dolore e praticamente unanime il buon ricordo di un uomo gentile e premeruoso che ha lasciato sicuramente un segno significativo e tangibile a San Salvo e non solo.

Avrebbe compiuto 70 anni a luglio il dottor Festa. Resteranno nel cuore di tanti la sua professionalità e l'attaccamento al lavoro, l'attenzione per i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie ed i sentimenti di amicizia coltivati nel tempo.

Addio dottor Festa!