Polizia Penitenziaria in 'affanno', la protesta si sposta in Prefettura

I sindacati di Polizia Penitenziaria stigmatizzano il comportamento dell’Amministrazione Penitenziaria in merito all’immobilismo nei confronti dei problemi da sempre segnalati presso la Casa Lavoro di Vasto.

Particolare riferimento è dato alla cronica carenza di organico che ha raggiunto livelli preoccupanti e tali da non poter assolvere correttamente ai propri compiti istituzionali, si legge in una nota a firma dei rappresentanti Giovanni Notarangelo (Sappe), Leonardo De Troia (Sinappe), Francesco Stampone (Osapp), Renato Tramontano (Uil Pa) e Nicola Pistilli (Cgil) che annunciano una nuova forma di protesta, in programma giovedì 28 maggio alle 10,30 presso la Prefettura di Chieti.

Ormai da tempo vengono denunciati i gravissimi problemi riferibili alla carenza di organico di poliziotti penitenziari che si aggira sulle 25 unità a fronte delle 99 previste. Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che nell’anno corrente altro personale (circa una decina di operatori) sarà posto in quiescenza; oltre al fatto che alcune unità (circa una ventina) sono assenti per aspettativa per vari motivi, tra cui quella dovuta alle diverse aggressioni subite da parte dei ristretti negli ultimi tempi. A questo si aggiunge che al poco personale in servizio non vengono garantiti con periodicità i diritti costituzionalmente garantiti (ferie e riposi settimanali).

Tanto per citare un esempio: dal mese di gennaio c.a. il personale ha accumulato un monte ore di straordinario pari a quasi 10.000 ore e circa 7.000 giorni di ferie. Inoltre, sul piano organizzativo-gestionale si segnala la presenza di soggetti internati perlopiù con problematiche psichiatriche e di difficile gestione in

una struttura inadeguata, altre difficoltà correlate all'apertura della sezione Covid, ossia una sezione destinata a ricevere le persone investite da un provvedimento restrittivo della libertà personale che interessano le regioni Lazio, Abruzzo e Molise e sottoposte ad un periodo di quarantena ai fini del contenimento del contagio pandemico. Si aggiunge che negli ultimi tempi sono aumentati in modo esponenziale i provvedimenti che dispongono la “Grande Sorveglianza”, ovvero un aumento della sorveglianza di quei soggetti detenuti o internati per i quali vi è una maggiore possibilità che possano compiere gesti anticonservativi. Tali controlli, su disposizione del Direttore, sono intensificati nella misura di ogni 20 minuti per ognuno investito da tale provvedimento. I casi in questione son in totale 33.

Non volendo entrare nel merito dei vari aspetti decisionali prettamente di natura specialistica, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un intervento al fine di rivedere il profilo organizzativo-gestionale coniugando così le esigenze di servizio con quelle di tutela della salute dei ristretti che è interesse preminente che riguarda tutti. Tuttavia, non viene tenuto debitamente conto che l’operatore di Polizia interessato nelle attività di vigilanza ed osservazione in ordine ai surriferiti provvedimenti non è posto nelle condizioni materiali per poter svolgere tale attività, appunto perché costretto a ricoprire contemporaneamente più posti di servizio per via della nota e sempre gridata carenza di personale che da tempo investe l'Istituto vastese.

Questi fatti sono stati denunciati soventemente da parte delle OO.SS. e continuano a farlo anche in questa occasione per lanciare il grido di allarme affinché le autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza intervengano per sollecitare provvedimenti tesi a favorire risposte concrete e promesse da parte dell’Amministrazione centrale.

Al Signor Prefetto si chiede un incontro con una delegazione al solo fine di specificare ragioni della protesta.

La suddetta manifestazione è mirata ad esprimere il malessere e nel contempo solidarietà al persona le di Polizia Penitenziaria della Casa Lavoro di Vasto e di tutti gli istituti delle Regioni Abruzzo e Molis Molise, i delegati arriveranno dinanzi al palazzo della Prefettura intorno alle 10:30 del giorno 28 maggio.