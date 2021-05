Al Dott. Roberto Festa verrà intitolata "La casa della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza"

Il Consiglio Comunale ha iniziato l'odierna seduta programmata per questa mattina osservando un minuto di raccoglimento per ricordare il caro Dott. Roberto Festa, scomparso improvvisamente lo scorso 25 Maggio in seguito ad un tragico incidente.

Il Sindaco Tiziana Magnacca nel ricordare la giornata di lutto cittadino proclamata nel giorno delle esequie funebri, che si terranno domenica 30 maggio alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Giuseppe, ha annunciato che verrà intitolata alla memoria dello stimato pediatra l'ex caserma dei Carabinieri, destinata ad ospitare "La casa della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza".