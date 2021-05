A lezione nella Topical Farm Sharing “Bosco degli Ulivi”

I bambini della 2C della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, insieme alle loro famiglie, hanno avuto modo di approfondire le tematiche affrontate a scuola sui prodotti tipici e topici del territorio alla Topical Farm Sharing “Bosco degli Ulivi” di Lentella, con la presenza di due esperti: Claudio Pracilio e Orazio Di Stefano.

Un pomeriggio rilassante tra gli uliveti dell’azienda per approfondire in particolare l’ulivo e l’oro d’Abruzzo: l’olio, in un percorso che privilegia il biologico, valorizzando la cultura agro pastorale, le tradizioni ma anche l’innovazione, tra le tante galline “felici” della fattoria condivisa, che con il progetto innovativo dell’azienda agricola, vogliono testimoniare un’alternativa interessante agli allevamenti intensivi. Orazio Di Stefano nell’ambito dell’iniziativa ha voluto poi premiare i bambini con un attestato per valorizzare il percorso didattico svolto a scuola, che malgrado la pandemia, li ha visti protagonisti in uno studio interdisciplinare sulla didattica del territorio.

E’ stata l’occasione per conoscere anche un simpatico gruppo di bambini del catechismo della Parrocchia dello Spirito Santo di Lanciano accompagnati dal parroco Don Nicola Giampietro, alcune catechiste e famiglie.

La gentile accoglienza, il momento di gioco libero tra i tantissimi ulivi, quello conviviale a tavola con cibi salutari e buonissimi, la bella giornata, hanno contribuito a creare un’atmosfera rilassante per piccoli e grandi, veramente positiva.