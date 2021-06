Banda Piazzolla "musica folkloristica e spettacolo"

Uno dei tanti punti della vita di un essere umano certamente è la musica.

La Banda Piazzolla è un vero e proprio progetto che nasce nel 2011 ad opera del compositore ed arrangiatore Pino Piazzolla che, fonte di anni di esperienza nel settore delle orchestre di piazza, ambisce a creare,un progetto musicale e discografico tutto suo in cui poter dare sfogo a tutta la sua vena di musicista e di registra videomaker. Contemporaneamente alla fondazione viene pubblicato il primo CD del gruppo intitolato "El Checato".Lo stile e' unico,inconfondibile,subito dichiaratamente popolare e pur affondando le sue radici nella musica da ballo,trova nel ironia,dei testi e degli argomenti la sua maggiore peculiarita' anche grazie all'apporto in diversi brani della cantante Romina Vallese in veste di paroliere.

In questo disco di esordio hanno ottimo riscontro anche brani come "El Checato" e "Il Navigatore". In ogni canzone è racchiusa una piccola storia, animata da personaggi presi dalla realtà rurale e dalla vita dei piccoli borghi del Centro-Sud. Molte di queste storie vengono poi raccontate in videoclip musicali,piccoli cortometraggi diffusi con grande successo su internet ed in televisione.

A proposito di tv, Banda Piazzolla partecipa anche a diversi programmi televisivi arrivado nel 2012 a conquistare nell'etere uno spazio tutto suo con la trasmissione "Banda Piazzolla Show" (dal 2017 in onda anche sull'emittente TvQ), seguitissimo in Abruzzo e Molise. Nel 2013 arriva la svolta. Con il cd "E' belle l'abruzze me", quasi interamente cantato in dialetto abruzzese, si fa sempre più profondo il legame con la musica popolare resa però con accenti e ritmi di tipo moderno:nasce il folk-pop. "Armanto il Presidente", "WWW Zi Gino" e "La Tavoletta", con il loro grande successo nelle radio e sul web, sono i brani più rappresentativi di questo lavoro. I personaggi di Banda Piazzolla trovano una importante ragion d'essere anche negli spettacoli dal vivo dove le canzoni vengono anticipate da piccole gag con gli stessi allo scopo di sottolinearle ed arricchire. Non meno importanti i baletti in costume per costruire un live show di 3 ore all'insegna dell'allegria,dell'ironia e della leggerezza.

Alla fine del 2015 viene pubblicato il cd "Votate a Zi' Nicola" che si muove nel senso del precedente.Musica folk-pop,testi in dialetto,e in italiano con temi che pescano nella realta' di tutti i giorni". "Votate a Zi' Nicola", "Mustafa' li vu compra", "La canzone dell cellulare" sono ormai brani considerati dal pubblico e dalla critica veri e propri marchi di fabbrica di Banda Piazzolla. All"inizio del 2018 arriva un grande riconoscimento: Gennaro Nuzinte, regista dei film di Checco Zalone sceglie la canzone di Banda Piazzolla "A lu paese" per la colonna sonora del film con Fabio Rovazzi "Il Vegetale" prodotto dalla Disney. Ad aprile 2018 l'uscita del nuovo cd "Voccaperta" con brani allegri e divertenti divenuti virali su YouTube con migliaia di visualizzazioni.