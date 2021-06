Il sansalvese Italo Innocente Gabriele nominato Cavaliere della Repubblica

Questa mattina in Prefettura a Chieti, in occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha partecipato alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento di Cavaliere è stato consegnato dal Prefetto di Chieti Arnaldo Forgione al nostro concittadino Italo Innocente Gabriele.

“Oggi per San salvo è festa doppia – ha detto il sindaco Magnacca – perché oltre a festeggiare l’anniversario della Repubblica festeggiamo il nostro concittadino Italo Innocente Gabriele che è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Il signor Gabriele oggi ci consegna un’eredità che oltre ai figli viene estesa a tutta la Città. E’ un’eredità immateriale, un’eredità morale. Rappresenta uno sprone a dare il meglio di sé guardando sempre avanti nella consapevolezza che ciò che si fa deve essere sempre utile e a beneficio degli altri. Per tutte queste ragioni il curriculum e l’attività svolta dal signor Gabriele sono state degne per conseguire una tale onorificenza. Un esempio da seguire per i suoi figli Nicola, Marco e Maria Elena e tutti i sansalvesi”.

Italo Innocente Gabriele ha ringraziato i figli che hanno avuto l’iniziativa di attivare la procedura per l’ottenimento dell’onorificenza al merito e al sindaco Magnacca per aver appoggiato e inoltrato la domanda presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.