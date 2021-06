Il 3 giugno tutti in bici nella Giornata mondiale della bicicletta

Il Comune di San Salvo invita i cittadini a utilizzare la bicicletta e in particolare gli studenti a farlo andando a scuola giovedì 3 giugno 2021 in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta.

“Sperimentiamo in questo giorno la sana abitudine di spostarsi in bicicletta o magari anche a piedi per andare a scuola o per muoversi in città” afferma il sindaco Tiziana Magnacca nell’evidenziare ancora una volta l’importanza del movimento per la salute dei grandi e dei bambini.

L’assessore all’Ambiente Tony Faga nell’aderire all’iniziativa ricorda come il Comune di San Salvo sia inserito nel circuito della Fiab ComuniCiclabili e che per il secondo anno consecutivo si sia visto riconoscere la bandiera gialla con due bike-smile.

“Da mesi la Fiab – conclude l’assessore Faga – e la Società italiana di pediatria ribadiscono l’importanza della buona pratica per alunni e famiglie di muoversi con le proprie gambe soprattutto in epoca di pandemia”.