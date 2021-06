"Mare senza barriere", si riparte

Nella giornata di sabato 5 giugno, alle ore 11:30, è prevista l'inaugurazione della nuova stagione di "Mare senza barriere".

Il servizio è riservato ai diversamente abili in spiaggia nell’area 19, nei pressi del Lido Controvento.

Per il solo mese di giugno - si precisa in una nota diramata dal Comune - sarà attivo nei fine settimana, mentre per i mesi di luglio e agosto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in maniera gratuita.