Giornata Mondiale dell'Ambiente: "Grazie ai cittadini di San Salvo"

Oggi si celebra la 47esima Giornata Mondiale dell’Ambiente, la grande sfida è ripristinare gli ecosistemi.

“Il nostro impegno come amministratori comunali – dice l'assessore all'Ambiente di San Salvo Tony Faga – è prima di tutto quello di pensare alle generazioni future nel proteggere i luoghi dove ogni giorno si consuma la nostra vita ed è per questo che siamo attivamente impegnati nelle politiche di difesa del territorio e nella raccolta differenziata”.

E i cittadini di San Salvo hanno imparato e sono molto diligenti nel differenziare i rifiuti urbani. A dirlo sono le cifre che ogni mese vengono stilate a seguito del conferimento in discarica.

“Con il corretto utilizzo del servizio porta a porta – spiega l’assessore Faga – siamo passati dai numeri record del 2020, quando abbiamo raggiunto quota 70 per cento, alla media annuale per il 2021 del 72,60%. Nel solo mese di aprile abbiamo conferito rifiuti differenziati per circa il 75 per cento. Ai cittadini di San Salvo dico grazie. Differenziare bene e in maniera corretta aiuta a difendere i luoghi dove viviamo e a consegnare ai nostri figli un ambiente migliore”.

Infine l’assessore Faga non dimentica di ricordare che solo qualche giorno fa il litorale di San Salvo ha conseguito la Bandiera Blu per ventiquattresima volta.