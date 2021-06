Ottimo piazzamento per Agostino Di Francesco a Roma al Trofeo Yamaha R3 Cup

Si è conclusa la seconda gara del Trofeo Yamaha R3 Cup all'autodromo Vallelunga Piero Taruffi a Roma per il pilota Agostino Di Francesco, il quale ha riportato un buon piazzamento aggiudicandosi Il tredicesimo posto su 35 piloti. Si è concluso così per il giovane pilota un buon weekend di tante belle sensazioni mettendosi alle spalle buoni chilometri di strada fatti su una pista nuova per lui, perché a causa del covid non è stato possibile fare test importanti per la stagione di gara.

Il prossimo appuntamento sarà al Misano World circuito Marco Simoncelli il 1° agosto.

"Un ringraziamento speciale a chi mi sostiene e al mio preparatore di allenamento in pista Zinni Daniele ", dice Di Francesco