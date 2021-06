Lavori sulla rete idrica, mercoledì chiuso un tratto di via Nuova Circonvallazione

Per lavori di completamento di collegamento della nuove rete idrica realizzata dalla Sasi a San Salvo, domani mercoledì 9 giugno 2021 - dalle ore 8:00 a ultimazione dei lavori previsti per il tardo pomeriggio - sarà interdetta al traffico via Nuova Circonvallazione nel tratto compreso tra l’incrocio di via Liquirizia e per circa 80 metri in direzione del cimitero.

Ci scusiamo per il disagio.