'Cambiamo San Salvo', il progetto va avanti

Il movimento politico “CAMBIAMO SAN SALVO” è impegnato nella costruzione di un raggruppamento politico improntato sui valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, sostenibilità, onestà e trasparenza, con l’intento di vincere le prossime elezioni amministrative e guidare la futura legislatura comunale.

A tale fine sta portando avanti il progetto di promuovere una nuova classe dirigente al governo della città, cercando di mettere assieme nuove energie e nuove risorse provenienti dalle giovani generazioni che, con le loro idee innovative, potranno contribuire fattivamente a proiettare San Salvo verso il futuro. Pertanto “CAMBIAMO SAN SALVO” cerca e accoglie convergenze con movimenti e forze politiche, avendo già riscontrato cenni di gradimento al riguardo. Per quanto attiene ad eventuali alleanze con alcune forze che fanno riferimento al centrosinistra, alternative all’attuale amministrazione, non ci sono veti di natura politica.

Tuttavia perché ciò avvenga e ci sia il segno di un vero cambiamento, è necessario che i rappresentanti storici della politica sansalvese (anche alla luce di quanto è avvenuto in passato) non abbiano un coinvolgimento diretto nella futura vita amministrativa della città. Diversamente la convergenza a torto o a ragione, sarebbe vissuta della comunità elettorale, come la ripresentazione della vecchia politica di vertice dietro una parvenza di rinnovamento.

In caso di positiva convergenza, andrà data ampia illustrazione pubblica della nuova realtà politica al fine di costruire un progetto ed un percorso politico-amministrativo di cambiamento e innovazione che sia in sintonia con l’elettorato.

Il movimento politico “CAMBIAMO SAN SALVO” assicura che tutti i passaggi principali dell’attività politica, tesa a promuovere una nuova classe dirigente al governo della città di San Salvo, saranno svolti in modo pubblico e partecipato. Qualora nel raggruppamento ci fossero più proposte di candidatura alla carica di Sindaco, si precederà col metodo democratico delle primarie. Il movimento politico “CAMBIAMO SAN SALVO” si impegna a rendere pubblico ogni

futuro sviluppo del progetto.

San Salvo, 8 giugno 2021/Comunicato