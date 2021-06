Fine anno scolastico, il sindaco ringrazia il Consiglio comunale dei ragazzi

“Sono stata molto felice sabato scorso di aver condiviso un momento di convivialità con i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi. E’ stata

l’occasione per ringraziarli per il lavoro svolto e per augurare un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del loro percorso scolastico”.

Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo aver incontrato i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi della scuola secondaria superiore di primo grado “Salvo D’Acquisto” a conclusione dell’anno scolastico.

“Quella del Consiglio comunale dei ragazzi – sottolinea Tiziana Magnacca – è una splendida esperienza mutuata dal progetto dell’Unicef “Sindaci difensori

ideali dei ragazzi”. Il Consiglio comunale dei ragazzi è il luogo privilegiato dove trovano spazio i pensieri, le riflessioni e le richieste dei ragazzi che vengono poi illustrate, motivate e condivise nel corso di una seduta congiunta nel Consiglio comunale di San Salvo, che si tiene nella nostra aula consiliare”.

Il sindaco di San Salvo ringrazia Sara Taraborrelli, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi con la relativa giunta e i consiglieri, per il percorso positivo svolto in questi ultimi due anni e per i diversi riconoscimenti e premi conseguiti dalla scuola “Salvo D’Acquisto” a livello nazionale nell’ambito della cittadinanza attiva e in particolare la dirigente scolastica Annarosa Costantini e le docenti Pina Cieri e Pina Ciancosi.