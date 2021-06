Pazienti del pediatra Roberto Festa: assistenza garantita dalla dott.ssa Marta Lucantoni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si avvisano le famiglie dei pazienti che, a seguito del decesso del dottor Roberto Festa, pediatra di libera scelta nel Comune di San Salvo, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha nominato temporaneamente quale sostituto, da martedì 8 giugno 2021, la dottoressa Marta Lucantoni (contattabile al numero telefonico 3665078988) presso lo studio di San Salvo in corso Umberto I, 52 aperto nei seguenti orari:

LUNEDI 15.30-19.00

MARTEDI 8.30-12.30

MERCOLEDI 15.30-19.00

GIOVEDI 8.30-12.30

VENERDI 15.30-19.00

In ogni caso è fatto salvo il diritto di effettuare una scelta in favore di un pediatra non massimalista operante nello stesso ambito territoriale di scelta.