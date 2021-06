Loculi cimiteriali, in vista il completamento delle finiture del blocco A

Dalla prossima settimana avranno inizio i lavori di completamento delle finiture del blocco A dei loculi già realizzati nell’area del vecchio cimitero.

Ne dà notizia l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini.

Gli interventi da realizzare prevedono la posa di lapidi in marmo per ogni singolo loculo e con la predisposizione dell’impianto elettrico per l’illuminazione delle lampade votive. “L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici – interesserà i 280 nuovi loculi realizzati in sostituzione di quelli già esistenti che risultavano cadenti. Attualmente il blocco si presenta nella sola struttura grezza”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si invitano i cittadini, che hanno sepolto i loro cari nel suddetto blocco, a rimuovere le fioriere, i vasi, i lumini e

l’oggettistica varia. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta General Constructions srl.