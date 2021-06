Piano vaccinale rimodulato dalla Asl nei punti della provincia di Chieti

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha rimodulato il piano vaccinale alla luce delle ultime decisioni del Comitato tecnico scientifico.

In tutti i punti vaccinali è stata pertanto sospesa la somministrazione del vaccino AstraZeneca per tutte le prime dosi, per le quali invece vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Johnson & Johnson. Per le seconde, alle quali interessato chi ha avuto AstraZeneca alla prima, si va avanti con le indicazioni nazionali che prevedono l'utilizzo di altri vaccini.

Intanto sono stati già tutti prenotati i posti aggiuntivi sulla piattaforma Poste, per la fascia di età tra i 12 e i 69 anni, che la Asl ha messo a disposizione fino a fine giugno.