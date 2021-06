Regime ambulatoriale "dedicato per l'Autismo", via libera dalla Asl

La Delibera n. 633 dell'11/06/2021 del Direttore Generale della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti è stata firmata ed è immediatamente esecutiva.

Nella tarda mattinata di ieri Marie Helene Benedetti, presidente dell'Associazione Asperger Abruzzo, e Felicia Fioravante, avvocato dell'Associazione, hanno incontrato i dirigenti della Asl, il direttore amministrativo da poco insediato dott. Stroppa e i direttori Muraglia, Di Giannantonio e Bellisario.

"Gli oltre 50 bambini da tempo in lista d'attesa - si legge in una nota dell'associazione - saranno presi in carico nei prossimi giorni in regime "Ambulatoriale Dedicato per l'Autismo" grazie ad una convenzione che abilita le strutture San.Stef.Ar e Paolo VI - Sant'Agostino di Chieti all'erogazione del tanto atteso setting specifico "Ambulatoriale Dedicato".

La Asl, sempre indietro rispetto alle altre Asl può vantare di essere la prima d'Abruzzo a dare il via agli "Ambulatoriali Dedicati per l'Autismo" previsti nella DGR 360/2019. Si mette quindi un freno ai dispendiosi ricorsi dei tribunali di tutta la provincia di Chieti, almeno per il momento.

