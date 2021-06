Inizio luglio-inizio agosto, riparte la colonia marina per bambini e ragazzi

“Nel rispetto delle norme anti Covid 19 l’Amministrazione comunale promuove per l’estate 2021 il Centro estivo colonia marina per il benessere dei minori dai 6 ai 12 anni e di grande attenzione verso le famiglie”.

Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca che ricorda che si potrà usufruire di questo servizio dal lunedì al venerdì per tutto il mese di luglio e nella prima settimana di agosto. “Il Centro estivo organizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali – commenta il sindaco – è un’opportunità per tutte quelle famiglie che non hanno a disposizione una adeguata rete familiare. E’ un’occasione per i bambini per vivere in pienezza tempi e spazi di socialità”.

Sono stati previsti tre turni con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00:

1° turno: dal 5 luglio al 16 luglio 2021

2° turno: dal 19 luglio al 30 luglio 2021

3° turno: dal 2 agosto al 6 agosto 2021

“Potranno accedere per ogni turno sino a un massimo di 60 partecipanti e sono riservati ai bambini dai 6 agli 12 anni con un costo per turno di 75,00 euro mentre per il mese di agosto è di 35,00 euro comprensivo di trasporto” spiega l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis che aggiunge: “Solo successivamente all’assegnazione dei fondi per i Centri estivi si procederà a ripartirli in favore delle famiglie”.

La domanda deve essere consegnata entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 giugno 2021. Il modello di domanda è disponibile sul sito www.comunesansalvo.it o presso il Segretariato sociale del Comune di San Salvo (Piazza Papa Giovanni XXIII).

AVVISO

MODULO DOMANDA