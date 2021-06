Il Pellegrinaggio dei Fidanzati alla Madonna dei Miracoli di Casalbordino

Con gioia ed emozione, la Diocesi si prepara a vivere il Pellegrinaggio dei Fidanzati con l’arcivescovo mons. Bruno Forte, il prossimo 20 giugno presso il Santuario Madonna dei Miracoli a Casalbordino.

L’annuale appuntamento organizzato dalla Pastorale Familiare diocesana insieme al nostro Arcivescovo Mons. Bruno Forte quest’anno cambia meta. Saremo a Casalbordino nello splendido Santuario della Madonna dei Miracoli per festeggiare insieme il cammino verso il sacramento del matrimonio: il tempo meraviglioso del fidanzamento. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid, per le celebrazioni e la capienza della Chiesa, l’evento si svolgerà all’aperto sul piazzale antistante la Basilica.

Desideriamo unirci anche noi alla vostra gioia, e lo facciamo offrendovi un’occasione di riflessione e un momento di festa e condivisione fraterna. Sarà bello mettere insieme tutte le nostre attese sotto lo sguardo di Maria, la “Madre del bell’Amore”, certi che Lei ci aiuterà a dire ogni giorno il nostro sì al Dio dell’Amore e della Vita. È nostro desiderio vedervi tutti presenti il 20 giugno.

Invitiamo, pertanto, gli animatori dei percorsi e i sacerdoti a coinvolgere i fidanzati (anche se già sposati) che hanno partecipato ai percorsi nell’anno 20192020 e 20202021 e ad essere quel giorno accanto alle coppie per testimoniare insieme la gioia di appartenere a Gesù Cristo. Anche quest’anno abbiamo pensato di ripetere il rito della “deposizione delle pergamene a Maria” iniziato 10 anni fa nella Santa Casa di Loreto. I fidanzati sono invitati a scrivere il proprio “impegno” o “promessa” su due fogli distinti. L’impegno è individuale. Avremo così due pergamene che, arrotolate e legate tra di loro, racchiuderanno le intenzioni segrete della coppia e saranno deposte ai piedi di Maria. Il gesto prospetta un orizzonte ampio: promessa di fidanzamento, promessa di sostenersi nei propositi di amore, promessa di aiutarsi ad imparare il vero amore, promessa di avviare un progetto di vita in comune, promessa di camminare insieme.

Ringraziandovi sempre per la preziosa collaborazione, vi assicuriamo il ricordo nella preghiera.

La diretta sulle pagine Parrocchie 3.1 Facebook e Youtube.

(Don Sabatino Fioriti e l’equipe diocesana Pastorale Familiare)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 16.30 Accoglienza in musica con la band “I Folli”

Ore 17.15 I colori dell’Amore. Il nostro Sì, un’opera d’arte da dipingere a tre mani (riflessioni e testimonianze)

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’ Arcivescovo e consegna degli attestati.

Ai fidanzati saranno consegnati degli attestati di partecipazione al percorso di preparazione al matrimonio con la benedizione dell’Arcivescovo. I fidanzati sono invitati a portare tovaglioli di carta colorati (indicazioni per i colori (zone pastorali): Atessa (BLU) – Casoli (VERDE CHIARO) – Chieti e Chieti scalo (BIANCO) – Fossacesia (CELESTE) – Francavilla (VERDE SCURO) – Gissi (FUCSIA/LILLA) – Guardiagrele (ROSA) – Scafa (ROSSO) – Vasto (GIALLO)) per il momento della festa.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid. L’entrata e l’uscita dal piazzale sarà curata da un servizio d’ordine. Sono previsti posti a sedere per tutti che si raccomanda di occupare ordinatamente e di conservare fino al termine della presenza in piazza. Al termine dell’evento i presenti sono tenuti a evitare affollamenti ed assembramenti indesiderati e non rispettosi della distanza interpersonale.

Si raccomanda di portare: bottiglietta di acqua, cappellino per il sole, ombrello o kway per la pioggia, mascherina e igienizzante per le mani