Bandiera Blu a San Salvo: la consegna a Pescara

Su invito del sindaco di Pescara Carlo Masci, nello Stadio del Mare, si è svolta cerimonia di consegna ufficiale della Bandiera Blu per il 2021 alle tredici località abruzzesi dalle mani del presidente nazionale della Fee Italia, Claudio Mazza.

Per il Comune di San Salvo erano presenti gli assessori all’Ambiente Tony Faga e al Turismo Tonino Marcello.

“Per San Salvo – come ha evidenziato l’assessore Marcello – si tratta della ventiquattresima volta, un primato al quale teniamo in modo particolare, convinti come sia che si tratti di un riconoscimento che rafforza la nostra offerta turistica”.

“I criteri di assegnazione della Bandiera Blu sono sempre più stringenti. Le nostre politiche ambientali, l’utilizzo del depuratore, le piste ciclabili e la nidificazione del fratino – ha invece commentato l’assessore Faga – contribuiscono a far crescere la valutazione della Fee Italia che ringraziamo per il giudizio positivo verso il nostro litorale”.

Bandiere Blu in Abruzzo - Per la provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo; per la provincia di Teramo: Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto e Martinsicuro; per la provincia dell'Aquila: Scanno e Villalago; per la provincia di Pescara la città di Pescara.