Si spaccia per infermiera ed entra in casa di un'anziana per rubare. Il figlio la ferma e la fa arrestare

Nel pomeriggio del 21 giugno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto hanno tratto in arresto una giovane di 26 anni, di Montesilvano, della quale rese note le sole iniziali, S.L., già gravata da pregiudizi di polizia specifici, per tentato furto aggravato in abitazione in danno

di una persona anziana.

La donna, in concorso con una complice che è riuscita a dileguarsi, spacciandosi per infermiera, si introduceva in un’abitazione della zona Stadio di Vasto dove vive una donna anziana di 82 anni.

