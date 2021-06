Verì e Schael visiteranno il Centro Vaccinale di San Salvo

Nella mattinata di venerdì 25 giugno, alle ore 10, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, accompagnata dal direttore generale della Asl 02 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael, visiterà il Centro Vaccinale di San Salvo in via Magellano presso il Palazzetto dello Sport alla Marina.

“Ho avuto conferma della visita dell’assessore Verì al nostro Centro Vaccinale, notizia che può farmi solo piacere. Sarà l’occasione – commenta il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – per farle rendere conto di persona dell’impegno che ogni giorno, dallo scorso 10 aprile, i volontari delle associazioni di Protezione civile e della Croce Rossa e il personale comunale stanno profondendo per garantire il servizio di vaccinazione per il territorio del Vastese”.

Il Centro vaccinale è operativo tutti i giorni grazie ai volontari delle associazioni di Protezione Civile sansalvesi (Fir Cb San Vitale, Arcobaleno e Croce Rossa), al referente vaccinale, dott. Eugenio Spadano, e al delegato del sindaco Tony Faga.