Piscine e scivoli pronti, il 1° luglio riapre l'Aqualand

Dal 1° luglio riapre l'Aqualand, il parco acquatico di località Incoronata a Vasto, rimasto chiuso durante la stagione estiva 2020.

Da giorni fervono i preparativi per la ripartenza, con lo staff, coordinato dalla gestione della società capitanata dall'ingegner Luciano De Nardellis, all'opera per garantire la riapertura in sicurezza e nel rispetto dei protocolli Covid.

“L’apertura è confermata per il 1° luglio - spiega De Nardellis in un'intervista sul quotidiano Il Centro - ci stiamo organizzando per mettere tutto a norma nel rispetto dei protocolli. Anche il personale è al completo. Non abbiamo avuto alcun problema a reperire le figure necessarie, una ottantina di persone in tutto. Siamo tarati sui numeri degli anni precedenti anche perché qualche attività non verrà fatta. Ad esempio non ci sarà la sala giochi, così come non ci saranno le pareti di arrampicata e la palestra. Stiamo, in ogni caso, aspettando ancora alcuni disciplinari. Al momento il personale si sta sottoponendo alle visite mediche e ai corsi di formazione sia generali che specifici sul Covid”.

Nelle settimane scorse dall'amministrazione comunale è arrivata una proroga tecnica fino al 30 settembre alla gestione (scadeva il 14 giugno), alle medesime condizioni contrattuali e con l’esenzione del canone concessorio (88mila euro).

Nel frattempo gli uffici comunali sono alle prese con il bando per l’affidamento della nuova gestione.