Frecciargento e Frecciabianca, fermate estive a Vasto-San Salvo

Con l'orario estivo di Trenitalia tornano a fare scalo anche alla Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo i convogli dell'alta velocità.

Due le fermate di treni Freccia nella locale stazione di 'cerniera' tra i territori di San Salvo e Vasto: il Frecciabianca 8882, in partenza da Lecce alle ore 6.04, arriverà a Vasto-San Salvo alle 9.33 per poi proseguire verso nord fino a Milano Centrale (15.25); alle 13,22 arriva, in partenza alle 8,05 da Milano Centrale, il Frecciargento 8887, che poi prosegue verso sud con destinazione Bari (15.30).

La novità di questa estate 2021, dopo i Frecciabianca delle stagioni passate, è la presenza del Frecciargento.