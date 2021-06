Verì e Schael al Centro vaccinale di San Salvo: massima attenzione alla variante delta e nuovi appelli

Accolti dal sindaco Tiziana Magnacca, visita questa mattina dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e del direttore generale della Asl 02 Abruzzo Thomas Schael al Centro vaccinale di San Salvo.

Un’occasione per verificare il lavoro sin qui svolto grazie all’impegno dei volontari delle associazioni di Protezione civile e della Croce Rossa e del personale comunale per rilanciare la campagna vaccinale.

“Le notizie degli ultimi giorni e la visita istituzionale dell’assessore Verì – commenta il sindaco Magnacca – ci spingono a compiere delle riflessioni molto serie. E’ necessario incrementare la campagna vaccinale a San Salvo considerando che siamo la porta d’ingresso a sud dell’Abruzzo e abbiamo il dovere di proteggerci dal rischio della variante delta, dobbiamo essere il primo filtro dalla Puglia. Invito quindi tutti i miei concittadini a vaccinarsi. Abbiamo la necessità – aggiunge il sindaco – di mettere in sicurezza San Salvo. Abbiamo la necessità di mettere in sicurezza il nostro turismo e quindi la nostra economia per evitare lo svilupparsi di possibili focolai”.

“Questo di San Salvo – ha dichiarato l’assessore Verì – è un presidio importante a servizio del territorio. La mia presenza è anche per invitare i cittadini a sottoporsi a vaccinazione anche in considerazione della variante delta che è in crescita. La vaccinazione è l’unico mezzo che abbiamo per difenderci dal Covid 19”.

Schael ha ringraziato il sindaco e il Comune di San Salvo per la collaborazione prestata per mantenere operativo il Centro vaccinale del Palazzetto dello Sport dove sono state raggiunte le diecimila somministrazioni dei vaccini. Il direttore generale della Asl annuncia: “In considerazione che la variante delta è molto presente in Puglia abbiamo deciso di incrementare le vaccinazioni in questo centro. A San Salvo ora vaccineremo ogni giorno 400 persone. Chiunque fosse interessato puoi recarsi al Centro vaccinale di San Salvo ed essere vaccinato o prenotarsi sull’apposita piattaforma. L’invito è rivolto ai cittadini di San Salvo e agli altri comuni del comprensorio”.

Presentata la nuova responsabile del centro vaccinale nominata dal direttore Schael: è la dottoressa Donatella Belfatto.

Dati vaccinazioni al 24/06/2021

Totale dosi somministrate 9.958

Prima somministrazione 7.617

Doppia dose 2.341