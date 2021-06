Variante alla Statale 16: "Si sta perdendo solo tempo a danno del territorio"

“La viabilità nel Vastese deve tornare a essere al primo posto, assieme al lavoro e alla sanità, nell’agenda delle priorità. Ad esempio si sta perdendo tempo, a tutto danno di questo territorio, sulla variante della Statale 16. Un’opera di grande valore strutturale per il nostro Comune e per l’intero territorio. Ho scritto nuovamente all’Anas per ricordare che eppure sono state prospettate soluzioni progettuali praticabili, anche a seguito del confronto con il Comune di Vasto, ma tutte è fermo e rischiamo di perdere 87 milioni di euro già disponibili”.

A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca nel segnalare la lettera inviata all’Anas sottoscritta anche dal presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano.

“Abbiamo chiesto all’Anas a che punto si trova l’iter burocratico della suddetta variante in quanto si evidenzia la necessità di procedere in maniera spedita per la sicurezza delle nostre comunità e per una infrastruttura adeguata al ventunesimo secolo. E’ stata ribadita la necessità e l’urgenza di dotare questo territorio, anche a forte vocazione turistica, della variante della Statale 16 per ridurre l’impatto del traffico che attualmente vi insiste. Gli automobilisti di questo territorio non riescono a comprendere quali siano gli impedimenti che causano ritardi nel prendere una definitiva decisione sul tratto che dovrà essere disegnato per realizzare il nuovo tracciato stradale. Dobbiamo accelerare decisioni e atti conseguenti – ribadisce il sindaco di San Salvo – altrimenti corriamo il rischio di restare agganciati a una locomotiva che viaggia a carbone mentre oramai si viaggia con l’alta velocità nel resto d’Italia e in Europa”.

Infine il sindaco ribadisce la necessità e l’urgenza che l'attuale sede della Statale “diventi un percorso di mobilità lenta che consenta ancor di più il raccordo fra le due città San Salvo e Vasto, per costruire una sola realtà”.