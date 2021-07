Rubinetti a secco: "Tutto questo è intollerabile"

"Non è tollerabile con queste temperature continuare a non avere acqua nelle nostre case. Da martedì manca l’acqua in diversi quartieri e stanno venendo meno le condizioni minime igienico-sanitarie.

Ho inviato una lettera al presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe con la quale ho chiesto l’immediato ripristino del servizio in tutte le zone della città e nel contempo l’invio delle autobotti per mitigare il disagio. E’ un preciso dovere della Sasi approvvigionare d’acqua le utenze in caso di problemi alla rete”.

A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca nel farsi portavoce delle lamentele dei cittadini di San Salvo da giorni senz’acqua.

“Posso comprendere che martedì per completare gli allacci alla nuova rete realizzata a San Salvo – commenta il sindaco – la Sasi abbia costretto tutta la città al secco. Ciò che non si può comprendere né sopportare che a distanza di 48 ore dai rubinetti non esca nemmeno un filo d’acqua. Sono al fianco dei miei concittadini. Non si può restare senz’acqua con questo caldo”.