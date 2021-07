Ritorno a scuola in Abruzzo: fissata la data del 13 settembre

La Giunta regionale d'Abruzzo ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022. L'inizio delle lezioni è fissato per il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La conclusione dell'anno scolastico è prevista per l'8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, per il 30 giugno 2022 la scuola dell'infanzia.

Sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 2 novembre, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2021; 3, 4 e 5 gennaio 2022, 3 marzo 2022; 14, 15, 16 e 19 aprile 2022.